В Ижевске запустили сайт с полной афишей мероприятий на Новый год-2019

СЕГОДНЯ 11:47 2018-12-07T12:02:24+03:00

Можно посмотреть, какие постановки будут в театрах, как пройдет праздник на Центральной площади и многое другое

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В Ижевске запустили специальный сайт, на котором опубликована полная афиша мероприятий на Новый год-2019. В частности, там есть основные мероприятия, которые будут на Центральной площади города, вечерняя программа, события в парках и скверах, спортивные старты и постановки в театрах.

Как сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев во время пресс-конференции в медиагруппе «Центр», уже 27 декабря откроется ледовый городок на Центральной площади и пройдет зажжение новогодней елки. Начало праздника – в 16.00.

Кстати, в этом году новогодняя ночь на площади будет в стиле «Ижевск карнавальный». Праздник начнется 31 декабря в 20.00. Будет видеопоздравление от президента России и главы Удмуртии. Завершение – в 3.00 ночью 1 января.

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Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

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