2018-12-08T11:10:41+03:00
Общество

В Ижевске пройдет отборочный турнир на Первенство мира по шахматам среди школьников

«Комсомолка» расскажет, как подать заявку
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С 4 по 13 января Ижевск принимает юных шахматистов со всей России. Впервые в нашем городе 8 лучших смогут отобраться на Первенство мира среди школьников – соревнования пройдут в апреле 2019 года в Тунисе.

Формат состязаний новый, причем не только для Ижевска, но и для всей России. Сначала спортсмены играют в шахматы с классическим контролем. Потом в быстрые шахматы и в блиц. Победители определяются по сумме мест во всех трёх турнирах.

Заявки на участие во Всероссийских соревнованиях принимаются до 25 декабря. Все подробности можно найти на сайте, там же анкета для участия и квитанция на оплату турнирного взноса.

Соревнования проводятся в память основателя Корпорации «Центр» Сергея Ощепкова. Он скоропостижно скончался в этом году. На протяжении 10 лет бизнесмен поддерживал и в буквальном смысле возрождал шахматы в регионе. При его участии стал активно работать Шахматный клуб, вновь стали проходить турниры. «Шахматы мне дали много – пора отдавать», -сказал однажды Сергей Ощепков.

Федерации шахмат УР при поддержке Правительства Удмуртской Республики и согласованию ООО «Российская шахматная федерация» . Организационную поддержку оказывает Международный школьный шахматный союз. Спонсор мероприятия Корпорация «Центр».

Более подробно об отборочном туре на Первенство мира и условиях соревнований можно узнать на официальном сайте мероприятия или по телефону +7 9127618467

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