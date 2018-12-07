Удмуртия попала в список ТОП-5 путешествий на выходные

7 Дек. 14:08 2018-12-07T15:53:24+03:00

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Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг ТОП-5 путешествий в эти выходные с 8 по 9 декабря. В числе Санкт-Петербурга, Тулы, Кировской области и Пензы оказался Ижевск.

В разных точках России начинаются мероприятия, посвященные самому волшебному празднику – Новому году. Удмуртия представляет фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая».

Проходить фестиваль будет два дня, с 7 по 8 декабря. 7 декабря все сказочные персонажи – Санта-Клаус и его супруга Муори из Лапландии, российский Дед Мороз из Великого Устюга, Кыш Бабай из Татарстана, байкальский Дед Мороз, Девица-Метелица из Вятских Полян, Хель Мучи из Чувашии, Урал Мороз, ну и, конечно, Тол Бабай и Лымы Ныл, уже собрались в Удмуртском государственном цирке на открытии фестиваля.

8 декабря, в субботу, на родине Тол Бабая в Шаркане состоится зажжение огней на главной елочке в Удмуртии, а также игры, мастер-классы, новогоднее представление со сказочными гостями и зажигательная дискотека.

Рейтинг представлен по результатам анализа уникальности и популярности праздников и фестивалей начала зимы у туристов.

Как добраться:

– На машине: едете до Шаркана -> доезжаете до первого светофора, на нем поворачиваете направо -> едете до указателя «Усадьба Тол Бабая» (примерно 500 м). Точный адрес: с. Шаркан, ул. Свободы, 9. Машину можно оставить у дороги, но лучше спуститься вниз и припарковаться на бесплатной автостоянке. Дорога из Ижевска до Усадьбы займет около 2-2,5 часов.

– На общественном транспорте: с Центрального автовокзала до Шаркана можно доехать на автобусе, но до Усадьбы придется немало пройти пешком. Работники Усадьбы советуют взять такси (рядом с остановкой есть магазин «Радомир», там всегда стоят таксисты). Цена такой поездки – 70 рублей.

Ижевск – Шаркан 08:15, 11:00, 12:10, 12:35, 13:35, 14:35

Шаркан – Ижевск 07:40, 09:10, 11:35, 14:40, 15:20, 16:20

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