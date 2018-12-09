Фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева заняли призовые места в финале Гран-при
Сегодня, 9 декабря, в Канаде завершился заключительный турнир серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2018-2019 годов. Фигуристки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева заняли в турнирах призовые места в одиночном женском катании.
Второе и третье места фигуристки заняли после короткой программы, уступив Рике Кихире (подробнее). После произвольной программы ситуация не изменилась: Алина Загитова допустила помарку на прыжке в каскаде, а Елизавета Туктамышева смазала выезд с прыжка. Так, спортсменки набрали 148,60 и 144,67 баллов соответственно. Первое место по итогам произвольной программы вновь заняла Рика Кихира с 150.61 баллами.
На пьедестал фигуристки вышли в том же порядке:
1 - Рика Кихира (233.12 балла)
2 – Алина Загитова (226.53 балла)
3 – Елизавета Туктамышева (215.32 балла)
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