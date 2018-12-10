2018-12-10T15:59:52+03:00
Общество

В Ижевске пройдет неделя норвежской культуры

Состоится много мероприятий - от показов фильмов до кулинарного шоу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске с 10 по 17 декабря пройдет неделя норвежской культуры. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

На эту неделю запланирована обширная программа мероприятий. Специальный гость из Норвегии – художник комиксов Эдди Йенсен, расскажет подробнее о своем творчестве.

Организаторы: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города, МБУ ДО «МИРЦ», МО «Арт-Резиденция», ШГП «ЛИФТ», Бар «Синяя борода» приготовили большую программу - от показов фильмов до кулинарного шоу.

10 декабря, понедельник

18:00, большой зал Арт-резиденции – показ документального кино режиссера Тура Хейердала «Кон-Тики» (1949 год).

11 декабря, вторник

18:00, большой зал Арт-резиденции – дискуссионный киноклуб с просмотром работы культового норвежского кинохудожника Гуннара Зоммерфельда «Соки Земли» (1921).

12 декабря, среда

18:00, большой зал Арт-резиденции – киноклуб: мировая анимация с просмотром мультфильма «Большие гонки» режиссера Иво Каприно (1975).

20:00, большой зал Арт-резиденции – игровое кино: показ фильма режиссера Иокима Триера «Тельма» (2017).

13 декабря, четверг

19:00, большой зал Арт-резиденции – читка произведения писателя Йона Фоссе «Однажды летним днем...»

14 декабря, пятница

19:00, кинозал Арт-резиденции – лекция Оксаны Боды о муз. группе А-НА «Тэ-э-э-эйк о-о-он ми-и-и-и: История группы A-ha»

15 декабря, суббота

13:30, ШПГ «ЛИФТ» - лекция кфн Александра Лаврентьева «Феномен современного норвежского детектива».

18:00, камерная галерея Арт-резиденции – открытие выставки комиксов «Подъездный монстр». На мероприятие приедет норвежский художник Эдди Йенсен.

18:00, камерная галерея Арт-резиденции – кулинарно-философское шоу Максима Веревкина (приготовление блюд норвежской кухни, рассказы о современном искусстве этой страны и о художнике Эдварде Мунке).

19:00, кинозал Арт-резиденции – творческая встреча с молодым художником комиксов из Норвегии Эдди Йенсеном.

16 декабря, воскресенье

19:00, Viking party, бар «Синяя борода» - просмотр новых серий пятого сезона сериала «Викинг».

21:00, бар «Синяя борода» - костюмированная вечеринка.

17 декабря, понедельник

18:00, ШПГ «ЛИФТ» - лекция политолога и скандинависта Гули Райдер о социальной политике и поддержке искусства в Норвегии «Викинги: от драккаров до черного золота».

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Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 13 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте

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