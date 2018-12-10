2018-12-10T15:48:45+03:00
Происшествия

В Удмуртии в пожаре погибли два человека

Еще один человек пострадал
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии 7 декабря в селе Вавож сгорел жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Удмуртии

- 7 декабря, в пятницу, в 19.47 поступило сообщение о возгорании дома в селе Вавож, на место выехало шесть человек личного состава и три единицы техники, - сообщает ведомство.

В результате пожара пострадали три человека, два из которых погибли.

ВАЖНО!

Уважаемые жители Удмуртской Республики! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности! Телефон доверия ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-99-99.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Смотрим традиционный прогноз погоды на неделю (подробнее)

Шедевры норвежского кино, современная драматургия и кулинарное шоу, да, это все пройдет в Ижевске, подробности по ссылке

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»