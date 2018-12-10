2018-12-10T08:41:09+03:00
Происшествия

В Удмуртии в пожаре погибли два человека

Еще один человек пострадал
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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В Удмуртии, 7 декабря, в селе Вавож сгорел жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Удмуртии

- 7 декабря, в пятницу, в 19.47 поступило сообщение о возгорании дома в селе Вавож, на место выехало шесть человек личного состава и три единицы техники, - сообщает ведомство.

В результате пожара пострадали три человека, два из которых погибли.

ВАЖНО!

Уважаемые жители Удмуртской Республики! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности! Телефон доверия ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: 8 (3412) 51-99-99.

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