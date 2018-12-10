В Удмуртии 15-летний подросток пытался скрыться от полиции

10 Дек. 09:24 2018-12-10T15:47:03+03:00

Он был трезвый и без документов

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В Удмуртии 8 декабря, в субботу, полицейские задержали 15-летнего подростка, который устроил погоню с экипажем ДПС. Об этом сообщают в группе «Глазов ГГС»

- На просьбу остановится подросток не отреагировал и попытался скрыться. После доехал до садоводческого общества, бросил машину и попытался убежать, но его задержали, - сообщается в группе.

При несовершеннолетнем не оказалось документов, но он был трезв.

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