В Удмуртии 15-летний подросток пытался скрыться от полиции
В Удмуртии, 8 декабря, в субботу, полицейские задержали 15-летнего подростка, который устроил погоню с экипажем ДПС. Об этом сообщают в группе «Глазов ГГС»
- На просьбу остановится подросток не отреагировал и попытался скрыться. После, доехал до садоводческого общества, бросил машину и попытался убежать, но его задержали, - сообщается в группе.
При несовершеннолетнем не оказалось документов, но он был трезвый.
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