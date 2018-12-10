2018-12-10T14:21:35+03:00
Происшествия

В Удмуртии автомобиль «ДАФ» с полуприцепом насмерть сбил женщину

Женщина скончалась на месте
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Удмуртии 7 декабря, в пятницу, на 35 километре автодороги Воткинск - Чайковский Воткинского района водитель автомобиля «ДАФ» с полуприцепом насмерть сбил женщину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 32-летний водитель автомобиля «ДАФ» с полуприцепом наехал на 38-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте, - сообщает ведомство.

По предварительным данным женщина переходила проезжую часть не по пешеходному переходу, а на ее одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

ВАЖНО!

Уважаемые пешеходы! Пересекать проезжую часть пешеходы обязаны по пешеходным переходам, обозначенным соответствующими дорожными знаками или линиями дорожной разметки, либо по подземным и надземным пешеходным переходам.

Каждый пешеход обязан подчиняться требованиям дорожных знаков, дорожной разметки.

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