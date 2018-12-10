Мужчина из Удмуртии заплатил долг по алиментам почти миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:10 2018-12-10T10:14:20+03:00

Сейчас он устроился на работу и начал жизнь с чистого листа

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии мужчина, который должен был оплатить алименты в размере около миллиона рублей, все-таки оплатил все долги в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

- В отношении мужчины было возбуждено три исполнительных производства. Ребенку от первого брака он должен был 375 тысяч рублей, от второго брака двум детям – 450 тысяч рублей, а также 97 тысяч на содержание бывшей жены, - сообщает ведомство.

Так как гражданин не исполнил решение суда в добровольном порядке, судебный пристав-исполнитель принял все меры принудительного взыскания. В результате он принял решение оплатить все долги, официально трудоустроился и, как он сам сказал, начал жизнь с чистого листа.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии подросток устроил погоню с полицейскими, видео смотрите по ссылке

Что сделали члены республиканского правительства, что Александр Бречалов объявил им выговоры, читайте по ссылке

А ТАКЖЕ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте