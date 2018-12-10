2018-12-10T10:14:20+03:00
Общество

Мужчина из Удмуртии заплатил долг по алиментам почти миллион рублей

Сейчас он устроился на работу и начал жизнь с чистого листа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии мужчина, который должен был оплатить алименты в размере около миллиона рублей, все-таки оплатил все долги в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

- В отношении мужчины было возбуждено три исполнительных производства. Ребенку от первого брака он должен был 375 тысяч рублей, от второго брака двум детям – 450 тысяч рублей, а также 97 тысяч на содержание бывшей жены, - сообщает ведомство.

Так как гражданин не исполнил решение суда в добровольном порядке, судебный пристав-исполнитель принял все меры принудительного взыскания. В результате он принял решение оплатить все долги, официально трудоустроился и, как он сам сказал, начал жизнь с чистого листа.

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