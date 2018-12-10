Мужчина из Удмуртии заплатил долг по алиментам почти миллион рублей
В Удмуртии мужчина, который должен был оплатить алименты в размере около миллиона рублей, все-таки оплатил все долги в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.
- В отношении мужчины было возбуждено три исполнительных производства. Ребенку от первого брака он должен был 375 тысяч рублей, от второго брака двум детям – 450 тысяч рублей, а также 97 тысяч на содержание бывшей жены, - сообщает ведомство.
Так как гражданин не исполнил решение суда в добровольном порядке, судебный пристав-исполнитель принял все меры принудительного взыскания. В результате он принял решение оплатить все долги, официально трудоустроился и, как он сам сказал, начал жизнь с чистого листа.
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