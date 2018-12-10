2018-12-10T15:16:54+03:00
Политика

Срок сдачи домов в Удмуртии для обманутых дольщиков снова сдвигаются

Решено снести долгострои в Хохряках
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Мария ХафизоваФото: Мария Хафизова
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В Удмуртии власти приняли решение снести долгострои в Хохряках и возвести новые объекты для решения проблемы 159 обманутых дольщиков. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов 10 декабря на аппаратном совещании.

- Из-за того, что объект не был законсервирован и остался открытым для дождя и снега, сейчас единственный выход — полностью снести фундамент и начать строительство заново. Сроки по сдаче объекта переносятся с третьего на четвертый квартал 2019 года, - рассказал Ярослав Семенов.

Еще один из долгостроев, по которому сроки сдачи сдвигаются – 16-этажный дом на улице Петрова, 49. Готовность дома составляет всего 30%, изначально стройка должна была закончится во втором квартале 2019 года. Но из-за неправильно проведенной строительно-технической экспертизы дом может вовсе уйти в овраг. В связи с этим сдача объекта сместилась на первый квартал 2020 года.

Глава Удмуртии Александр Бречалов по итогам выступления премьера заявил, что властям предстоит работа по наведению порядка в республике и поручил к 2020 году полностью решить проблемы обманутых дольщиков

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