В Удмуртии группа людей за два года обналичила свыше 186 миллионов рублей

11 Дек. 10:46 2018-12-11T11:39:19+03:00

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В Удмуртии завершилось расследование дела в отношении шестерых участников группы, которые участвовали в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица через подставного лица. Об этом сообщает пресс-служба МДВ по Удмуртии.

- За два года, с 2015 по 2017 год участники группы обналичивали деньги юрлиц и ИП, которые были зарегистрированы на территории республики. За этот период они обналичили свыше 186 миллионов рублей. В итоге их доход составил более 5,7 миллиона рублей, - сообщает ведомство.

Также они образовали несколько юридических лиц через подставных лиц и изготовили и сбыли поддельные платежные поручения.

На данный момент уголовное дело передали в суд. Участником группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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