В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который изнасиловал 7-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 16:57 2018-12-13T16:57:44+03:00

В этот же день он только освободился из колонии

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В Удмуртии суд вынес приговор обвиняемому по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Мужчина освободился из колонии, где отбывал наказание за убийство и в этот же день приехал к своему знакомому. Пьяный, он увидел незнакомую 7-летнюю девочку на улице и предложил ей пойти пускать кораблики, где совершил над ней насилие. После он спрятался в кустах напротив детской площадки, где играли дети и также совершил в отношении них насилие, - сообщает ведомство.

Благодаря местным жителям преступника удалось задержать. Судебная экспертиза признала его вменяемым. При этом обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на полтора года.

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