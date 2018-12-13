2018-12-14T13:38:21+03:00
Происшествия

В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который изнасиловал 7-летнюю девочку

В этот день он только освободился из колонии
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

В Удмуртии суд вынес приговор обвиняемому по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Мужчина освободился из колонии, где отбывал наказание за убийство и в этот же день приехал к своему знакомому. Пьяный, он увидел незнакомую 7-летнюю девочку на улице и предложил ей пойти пускать кораблики, затем совершил над ней насилие. После он спрятался в кустах напротив детской площадки, где играли дети и также совершил в отношении них насилие, - сообщает ведомство.

Благодаря местным жителям преступника удалось задержать. Судебная экспертиза признала его вменяемым. При этом обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на полтора года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ижевчане могут лишиться своих автомобилей, если вовремя не оплатят долги! Сколько дней дали на устранение задолженностей (подробнее).

Что стало с молодым человеком в Удмуртии, на машину которого упали доски с грузовика (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»