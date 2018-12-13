2018-12-13T16:30:46+03:00
Общество

Жители Ижевска, не оплатившие долги, могут лишиться своего автомобиля

Погасить задолженность можно еще 10 дней
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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На Новый год должники из Ижевска могут остаться без своих автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП Удмуртии.

Погасить долги жители могут еще в течение 10 дней. После машины, которые у них забрали, передадут на реализацию в Росимущество. Например, один местный житель задолжал 139 тысяч за коммунальные услуги, 13 тысяч по налогам и кредит 32 тысячи рублей.

А другой должник по 16 исполнительным производствам не оплатил 4,7 миллиона рублей (кредиты и займы). Его автомобиль уже отправился на спецстоянку. Еще один «яркий» представитель должников проигнорировал решение суда о выплате зарплаты в размере 213 тысяч рублей, он также может лишиться своего авто.

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