Жители Ижевска, не оплатившие долги, могут лишиться своего автомобиля

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-13T16:30:46+03:00

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На Новый год должники из Ижевска могут остаться без своих автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП Удмуртии.

Погасить долги жители могут еще в течение 10 дней. После машины, которые у них забрали, передадут на реализацию в Росимущество. Например, один местный житель задолжал 139 тысяч за коммунальные услуги, 13 тысяч по налогам и кредит 32 тысячи рублей.

А другой должник по 16 исполнительным производствам не оплатил 4,7 миллиона рублей (кредиты и займы). Его автомобиль уже отправился на спецстоянку. Еще один «яркий» представитель должников проигнорировал решение суда о выплате зарплаты в размере 213 тысяч рублей, он также может лишиться своего авто.

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