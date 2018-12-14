В Удмуртии суд вынес приговор наркоторговцам
В Удмуртии вынесли приговор двоим наркоторговцам, которые к тому же еще и производили наркотики с целью сбыть. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.
- Двое молодых людей производили наркотические и психотропные вещества в крупном размере с целью сбыта, - сообщает ведомство.
Сотрудники УФСБ России по Удмуртии задержали преступников, один из них родом из Екатеринбурга, другой из города Воткинск. У них изъяли более 900 гр. наркотиков, химические компоненты и лабораторное оборудование.
Обвиняемые признали вину только частично, суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком 10 лет 3 месяца одному, и другому фигуранту 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.\
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