2018-12-14T13:04:25+03:00
Происшествия

В Удмуртии суд вынес приговор наркоторговцам

Один из них был родом из Екатеринбурга
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии вынесли приговор двоим наркоторговцам, которые к тому же еще и производили наркотики с целью сбыта. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

- Двое молодых людей производили наркотические и психотропные вещества в крупном размере с целью сбыта, - сообщает ведомство.

Сотрудники УФСБ России по Удмуртии задержали преступников, один из них родом из Екатеринбурга, другой из города Воткинск. У них изъяли более 900 г наркотиков, химические компоненты и лабораторное оборудование.

Обвиняемые признали вину только частично, суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком 10 лет 3 месяца одному, и другому фигуранту 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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