2018-12-14T11:49:25+03:00
Происшествия

В Удмуртии направили в суд дело в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве по неосторожности

Ранее он уже был судим
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии направили в суд дело в отношении 28-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Обвиняемый 9 июля 2018 года был в одном из баров Ижевска. Будучи пьяным, он ввязался в ссору с одним из посетителей – 53-летним мужчиной. В итоге обвиняемый нанес мужчине множественные удары руками и ногами. В результате чего потерпевший через трое суток скончался, - сообщает ведомство.

Расследование дела завершилось с учетом собранных доказательств и направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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