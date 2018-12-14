В Удмуртии направили в суд дело в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве по неосторожности
В Удмуртии направили в суд дело в отношении 28-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
- Обвиняемый 9 июля 2018 года был в одном из баров Ижевска. Будучи пьяным, он ввязался в ссору с одним из посетителей – 53-летним мужчиной. В итоге обвиняемый нанес мужчине множественные удары руками и ногами. В результате чего потерпевший через трое суток скончался, - сообщает ведомство.
Расследование дела завершилось с учетом собранных доказательств и направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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