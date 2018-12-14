В Ижевске на Центральной площади развернется ледовый театр

14 Дек. 12:00 2018-12-14T13:42:30+03:00

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В Ижевске на центральной площади 7 декабря началось строительство Ледового городка. Тема городка перекликается с театральной тематикой, так как 2019 год объявлен Годом театра. Название городка – «Музыкальная сказка». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Центральная площадь на новогодние праздники превратится в ледовый театр. Напротив здания правительства республики вырастет «Дворец Спящей красавицы» - большая арка и четыре горки разной высоты. Далее скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Далее царство Мышиного короля – игровой комплекс с лабиринтом и фотозоной «Волшебный шар», там можно будет загадать самое заветное желание.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

А также у главной елочки появятся четыре фотозоны – со Щелкунчиком, троном царя Берендея, с жар-птицей и с богатырским конем.

Проект ледового городка реализуют художники арт-группы «Творческая дача» - они же приложат руку к созданию фигур на фестивале «Удмуртский лед». Для строительства ледового театра завезли более 500 ледяных блоков. Кстати, готовить лед начали еще в ноябре.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Еще одна хорошая новость – посетить городок может каждый желающий и абсолютно бесплатно, так как городок создают представители социально ответственного бизнеса.

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