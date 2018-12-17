2018-12-17T18:56:44+03:00
Дом. Семья

В Удмуртии автолюбители выстроили елку из машин

Получилось очень зрелищно
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/dpsglazovФото: vk.com/dpsglazov
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В Удмуртии, в городе Глазов автомобилисты 15 декабря, в субботу, выстроили новогоднюю елочку из машин. Об этом сообщается в группе «ГГГС».

В мероприятии приняли участие более 100 человек и почти столько же автомобилей. Как можно увидеть на фото, машины выстроились в елочку и цифру 2019. А люди - в название самой группы «ГГГС» и зажгли фонари.

Фото: vk.com/dpsglazov

Фото: vk.com/dpsglazov

Кстати, как-то и в Ижевске был такой флэш-моб - автомобилисты выстроили машины в виде снежинки. Видео смотрите по ссылке

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