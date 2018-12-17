В Удмуртии автолюбители выстроили елку из машин

СЕГОДНЯ 06:54 2018-12-17T06:54:22+03:00

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В Удмуртии, в городе Глазов автомобилисты, 15 декабря, в субботу выстроили новогоднюю елочку из машин. Об этом сообщается в группе "ГГГС".

В мероприятии приняли участие более 100 человек и почти столько же автомобилей. Как можно увидеть на фото машины выстроились в елочку и цифру 2019. А люди в название самой группы "ГГГС" и зажгли фонари.

Фото: vk.com/dpsglazov

Кстати, как-то и в Ижевске был такой флэш-моб автомобилисты выстроили машины в виде снежинки. Видео смотрите по ссылке

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