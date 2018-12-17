2018-12-17T07:47:30+03:00
Общество

Уроженка Ижевска, певица Арина Петрова вышла в финал проекта «Синяя птица»

Выпуск показывали в воскресенье 16 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Уроженка Ижевска Арина Петрова выступила на сцене конкурса «Синяя птица» (5+). В воскресенье, 16 декабря по телеканалу «Россия-1» показали заключительный перед финалом выпуск проекта.

Арина Петрова пела с Марией Исайкиной и Альбиной Толибовой, которая играла на гуслях. Они исполнили песню из кинофильма "Вам и не снилось" музыка Алексея Рыбникова стихи Рабиндраната Тагора.

- Арина осваивает хоровое пение в детской школе искусств. Помимо этого, она сочиняет музыку, играет на фортепиано, занимается эстрадным и народным вокалом, современными и классическими танцами. Мечтает поступить в Российскую академию музыки имени Гнесиных, стать профессионалом в своем деле и создать свою фолк-группу. Для Арины участие в конкурсе "Синяя птица" - это возможность показать свое творчество и познакомиться с новыми людьми, - сообщается на сайте проекта.

По итогам проекта Арина Петрова, Мария Исайкина и Альбина Толибова вышли в финал, который покажут по телевизору уже на следующей неделе, 23 декабря.

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Народный вокал. Песня из "Вам и не снилось"/Арина Петрова, Мария Исайкина, Альбина Толибова. "Синяя птица". #СиняяПтица #ИдиЗаМечтой

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