«Всемирный день пельменя» и фестиваль «Быг-быг»: в Ижевске представили календарь событий на 2019 год
В Ижевске, на дне открытых дверей автозавода, 15 декабря представили календарь главных событий на 2019 год. «Путеводитель для туристов» включает 22 мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Например, в числе мероприятий есть «Всемирный день пельменя», книжный фестиваль «Читай, Ижевск!», праздник «Гербер», фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг», праздник «Перевозинский засольник», межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» и многое другое.
В формате стендов оформили восемь праздников, например, стенд, посвященный празднику «Гербер» представил «Удмуртский костюм». На площадке финно-угорской кухни «Быг-быг» состоялся мастер-класс по изготовлению оберегов.
Также все гости получили карманные еженедельники со списком республиканских туристских мероприятий на 2019 год.
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