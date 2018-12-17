«Всемирный день пельменя» и фестиваль «Быг-быг»: в Ижевске представили календарь событий на 2019 год

17 Дек. 09:09 2018-12-17T09:09:19+03:00

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В Ижевске, на дне открытых дверей автозавода, 15 декабря представили календарь главных событий на 2019 год. «Путеводитель для туристов» включает 22 мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Например, в числе мероприятий есть «Всемирный день пельменя», книжный фестиваль «Читай, Ижевск!», праздник «Гербер», фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг», праздник «Перевозинский засольник», межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» и многое другое.

В формате стендов оформили восемь праздников, например, стенд, посвященный празднику «Гербер» представил «Удмуртский костюм». На площадке финно-угорской кухни «Быг-быг» состоялся мастер-класс по изготовлению оберегов.

Также все гости получили карманные еженедельники со списком республиканских туристских мероприятий на 2019 год.

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