2018-12-17T18:50:15+03:00
Общество

Туристы стали чаще посещать Удмуртию

В прошлом году туристов было меньше на 46%
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртию стали чаще приезжать туристы, например, за 2018 год республику посетили 752 тысячи человек. Это на 46% больше, чем за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Александр Бречалов на дне открытых дверей Ижевского автозавода сообщил, что с января по октябрь в мероприятиях, которые проводит республика, поучаствовали 221,03 тысячи туристов.

Также он отметил, что планируется увеличение потока туристов в 2019 году. Будет запущено несколько маршрутов военно-промышленного туризма.

Кстати, в день открытых дверей Ижевского автозавода представили календарь событий на 2019 год (продолжение).

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