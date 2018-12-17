Туристы стали чаще посещать Удмуртию
В Удмуртию стали чаще приезжать туристы, например, за 2018 год республику посетили 752 тысячи человек. Это на 46% больше, чем за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Александр Бречалов на дне открытых дверей Ижевского автозавода сообщил, что с января по октябрь в мероприятиях, которые проводит республика, поучаствовали 221,03 тысячи туристов.
Также он отметил, что планируется увеличение потока туристов в 2019 году. Будет запущено несколько маршрутов военно-промышленного туризма.
Кстати, в день открытых дверей Ижевского автозавода представили календарь событий на 2019 год (продолжение).
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