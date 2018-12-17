2018-12-17T08:31:04+03:00
Спорт

Лыжники из Удмуртии заняли первые три места на вторых Российско-Китайских молодежных играх

Китайский спортсмен занял четвертое место
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: fcpsr.ruФото: fcpsr.ru
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Лыжники из Удмуртии заняли все призовые места в гонке свободным стилем на дистанции 10 км, на вторых Российско-Китайских молодежных играх в Уфе. Об этом сообщает Федеральный центр подготовки спортивного резерва.

Первое место заняла Яков Русских (26:13,5), вторым пришел Александр Ившин (+0:07,1) и бронзу забрал Алексей Локтионов (+ 0:53,5) все спортсмены оказались из Удмуртии. Четвертым пришел лыжник из Китая Тан Цзинхэ.

От России и Китая выставлено по 98 спортсменов, соревнования пройдут по конькобежному спорту, сноуборду, фигурному катанию и хоккей среди юношей.

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