Уроженец Ижевска Александр Поварницын стал вторым на этапе Кубка IBU

СЕГОДНЯ 12:36 2018-12-03T12:36:50+03:00

Он уступил победителю всего 8 секунд

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В Швеции, на горнолыжном курорте Идре, 2 декабря, в рамках Кубка IBU прошла мужская гонка преследования. Об этом сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Удмуртии».

Уроженец Ижевска Александр Поварницын выиграл серебро, оказавшись на финише вторым. Победителю из Германии Филиппу Наврату он уступил всего лишь восемь секунд. Бронзу завоевал француз Перрия Буттони.

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