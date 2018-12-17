В Удмуртии в ДТП пострадал трехлетний мальчик

СЕГОДНЯ 13:11 2018-12-17T13:11:17+03:00

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В Удмуртии в результате столкновения с «КАМАЗом» получил травмы трехлетний мальчик. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- Водитель автомобиля «Лада Калина» 33-летняя женщина столкнулась с впереди движущимся «КАМАЗом», - сообщает ведомство.

В результате ДТП пострадали пассажиры машины «Лада Калина» - 60-летняя женщина и трехлетний мальчик.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствие с пунктом 10.1 Правил дорожного движения РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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