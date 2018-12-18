2018-12-18T07:45:34+03:00
Общество

АО «Ижевские электрические сети» могут продать до конца этого года

Имущество АО было оценено почти в 3 млрд рублей
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

АО «Ижевские электрические сети» могут приватизировать путем продажи имущественного комплекса до конца этого года. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин.

В ближайшее время совет директоров предприятия должен решить, каким образом будет приватизировано предприятие (путем продажи акций или имущества) и с каким партнером будет заключено соответствующее соглашение. По словам Свинина, для помощи менеджменту ИЭС был привлечен «ВЭБ-Капитал».

- Предложение на покупку разослали 18 компаниям. Кто будет наиболее привлекательным партнером - узнаем на совете директоров. Мы рассчитываем, что это будет компания с государственным участием, которая будет вкладывать средства на реализацию данного актива. Мы имеем ввиду ПАО «Россети», - прокомментировал он.

Напомним, что имущество АО было оценено почти в 3 млрд рублей. Кроме того, при продаже имущественного комплекса перед покупателем будет выдвинуто обязательство - сохранение трудового коллектива, которое сегодня есть на предприятии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Удмуртии в ДТП пострадал трехлетний мальчик (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»