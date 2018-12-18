АО «Ижевские электрические сети» могут продать до конца этого года
АО «Ижевские электрические сети» могут приватизировать путем продажи имущественного комплекса до конца этого года. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин.
В ближайшее время совет директоров предприятия должен решить, каким образом будет приватизировано предприятие (путем продажи акций или имущества) и с каким партнером будет заключено соответствующее соглашение. По словам Свинина, для помощи менеджменту ИЭС был привлечен «ВЭБ-Капитал».
- Предложение на покупку разослали 18 компаниям. Кто будет наиболее привлекательным партнером - узнаем на совете директоров. Мы рассчитываем, что это будет компания с государственным участием, которая будет вкладывать средства на реализацию данного актива. Мы имеем ввиду ПАО «Россети», - прокомментировал он.
Напомним, что имущество АО было оценено почти в 3 млрд рублей. Кроме того, при продаже имущественного комплекса перед покупателем будет выдвинуто обязательство - сохранение трудового коллектива, которое сегодня есть на предприятии.
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