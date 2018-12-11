Деньги с продажи АО «Ижевские электрические сети» могут направить на ремонт социальных объектов

11 Дек. 14:40 2018-12-11T14:40:48+03:00

Весь комплекс оценен почти в 3 млрд рублей

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В Удмуртии обсудили вопрос продажи АО «Ижевские электрические сети». Деньги, вырученные с продажи комплекса планируется направить на ремонт социальных объектов. Об этом сообщил член совета директоров ИЭС Андрей Батов, на Президиуме гордумы.

Олег Бекмеметьев поддержал предложение, напомним, что на данный момент нуждаются в реконструкции около 300 соцобъектов (детские сады, школы).

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