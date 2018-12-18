В Ижевске при столкновении двух автомобилей пострадала 7-летняя девочка

18 Дек. 10:07 2018-12-18T10:27:30+03:00

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В Ижевске 17 декабря на улице Красноармейской произошло ДТП, в результате которого пострадала 7-летняя девочка. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- Водитель автомобиля «Нива Шевроле» 49-летняя женщина выезжала с прилегающей территории и столкнулась с автомобилем «Равон-Джентра», за рулем которого был мужчина 28 лет, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пострадала пассажир машины «Равон-Джентра» - семилетняя девочка.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 13.9 Правил дорожного движения Российской Федерации на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения

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