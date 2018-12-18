В Ижевске опубликовали график открытия главных елок

18 Дек. 08:36 2018-12-18T14:24:45+03:00

А также дата открытия елки на центральной площади

Изменить размер текста: A A

В Ижевске стало известно расписание открытия главных новогодних елок. Расписание опубликовали на официальном сайте администрации города.

21 декабря в 13.00 откроют сразу две елки в Первомайском районе на площадке перед ТЦ «Радуга» и в Устиновском районе у ТРЦ «Столица». Также 21 декабря в 15.00 на стадионе «Локомотив» и в парке имени Кирова состоится открытие елок. 22 декабря в 12.00 в парке Космонавтов откроют главную елочку Индустриального района.

А вот уже 27 декабря в 16.00 состоится открытие главной елки Ижевска и Ледового городка.

Напомним, что не так давно власти города показали проект ледового городка, его оформление будет посвящено году театра(подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Чудеса под Новый Год! Альпинисты из Ижевска в костюмах Дедов Морозов поздравляют сирот(подробнее).

Ижевск активно готовится к Новому Году! Предлагаем вам посмотреть атмосферные фото украшенных улиц(подробнее).

Новый год - это время сюрпризов! Вот и администрация Ижевска готовит что-то интересное для жителей(подробнее).