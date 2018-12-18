В Ижевске опубликовали график открытия главных елок
В Ижевске стало известно расписание открытия главных новогодних елок. Расписание опубликовали на официальном сайте администрации города.
21 декабря в 13.00 откроют сразу две елки в Первомайском районе на площадке перед ТЦ «Радуга» и в Устиновском районе у ТРЦ «Столица». Также 21 декабря в 15.00 на стадионе «Локомотив» и в парке имени Кирова состоится открытие елок. 22 декабря в 12.00 в парке Космонавтов откроют главную елочку Индустриального района.
А вот уже 27 декабря в 16.00 состоится открытие главной елки Ижевска и Ледового городка.
Напомним, что не так давно власти города показали проект ледового городка, его оформление будет посвящено году театра(подробнее).
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