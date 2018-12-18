2018-12-18T12:09:48+03:00
Происшествия

Мошенник из Удмуртии украл у пенсионерки около миллиона рублей

Личность подозреваемого устанавливается сотрудниками полиции
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии разыскивают мошенника, который украл с банковской карты пенсионерки почти миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по республике.

- В ночь на 17 декабря 2018 года 60-летней женщине в социальной сети написала знакомая о том, что коммунальные услуги можно оплачивать с большой скидкой. Для того, чтобы этим воспользоваться, надо написать свои данные и данные банковских карт. Женщина не раздумывая написала данные. В итоге с ее кары исчезли все сбережения, - сообщает ведомство.

Сотрудниками полиции было установлено, что аккаунт знакомой пенсионерки взломали. Ущерб составил более 937 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, личность мошенника устанавливается сотрудниками полиции.

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