Администрация Ижевска опубликовала график закрытия детских садов на летний период 2019 года
В Ижевске опубликовали график закрытия детских садов в летний период для проведения ремонта. Документы опубликовали на официальном сайте администрации города.
Закрывать дошкольные учреждения будут с 3 июня по 31 июля во всех районах Ижевска.
Во время проведения ремонта в детском саду родители могут обратиться в другой детский сад.
Напомним, что более 500 детских садов, школ и больниц нуждаются в ремонте, Александр Бречалов рассказал, что для выявления источников финансирования разрабатывается «специальный инструмент» (подробнее).
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