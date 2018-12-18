Администрация Ижевска опубликовала график закрытия детских садов на летний период 2019 года

18 Дек. 09:53 2018-12-19T16:01:07+03:00

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В Ижевске опубликовали график закрытия детских садов в летний период для проведения ремонта. Документы опубликовали на официальном сайте администрации города.

Закрывать дошкольные учреждения будут с 3 июня по 31 июля во всех районах Ижевска.

Во время проведения ремонта в детском саду родители могут обратиться в другой детский сад.

Напомним, что более 500 детских садов, школ и больниц нуждаются в ремонте, Александр Бречалов рассказал, что для выявления источников финансирования разрабатывается «специальный инструмент» (подробнее).

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