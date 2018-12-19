В Ижевске организуют пять площадок для фейерверков

19 Дек. 06:17 2018-12-19T10:57:48+03:00

Использовать фейерверки можно будет с 27 декабря по 12 января

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В Ижевске организуют пять площадок, с которых можно будет запускать фейерверки. Об этом сообщает пресс-служба города.

Использовать фейерверки будет разрешено с 27 декабря по 12 января включительно на площадках: улица Клубная, 68 корпус 4 (между улицей К. Герда и Клубная)

- набережная Ижевского пруда, нижняя часть эспланады

- в 50 м от улицы Камбарская по дороге на СНТ «Пенсионер» (между улицей Шарканской и гипермаркетом «Лента»)

- спортивная площадка на проспекте Михаила Калашникова (напротив «Метеор»)

- парк «Березовая роща»

Также администрация напоминает не забывать о правилах безопасности и использовать фейерверки только по назначению и по инструкции.

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