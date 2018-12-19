2018-12-19T10:57:48+03:00
Дом. Семья

В Ижевске организуют пять площадок для фейерверков

Использовать фейерверки можно будет с 27 декабря по 12 января
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске организуют пять площадок, с которых можно будет запускать фейерверки. Об этом сообщает пресс-служба города.

Использовать фейерверки будет разрешено с 27 декабря по 12 января включительно на площадках: улица Клубная, 68 корпус 4 (между улицей К. Герда и Клубная)

- набережная Ижевского пруда, нижняя часть эспланады

- в 50 м от улицы Камбарская по дороге на СНТ «Пенсионер» (между улицей Шарканской и гипермаркетом «Лента»)

- спортивная площадка на проспекте Михаила Калашникова (напротив «Метеор»)

- парк «Березовая роща»

Также администрация напоминает не забывать о правилах безопасности и использовать фейерверки только по назначению и по инструкции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Театральные представления, фестивали, файер-шоу и бесплатные концерты, которые ждут ижевчан с 27 декабря по 7 января (продолжение).

Сколько рублей жители Удмуртии потратят на новогодний стол? Подробнее читайте здесь.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Новый год в Ижевске 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»