Удмуртстат: Новогоднее застолье обойдется жителям Удмуртии в 5574 рублей

18 Дек. 11:53 2018-12-18T14:16:58+03:00

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Жителям Удмуртии набор продуктов для новогоднего стола обойдется в 5,5 тысячи рублей. Такие данные предоставил пресс-служба Удмуртстата.

Республика оказалась на 71 месте среди регионов России по данному показателю. Набор продуктов, который вошел в список – бескостная говядина, курица, рыбные консервы, сливочное масло, сыры, консервированные огурцы, мясные и рыбные деликатесы, икра лососевых рыб, сырокопченая колбаса, чай, торт, шоколадные конфеты.

Напомним, что ранее Удмуртстат посчитал, во сколько рублей жителям республики обойдется новогодний салат «Оливье».

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