В Ижевске временно отключат некоторые телепрограммы

19 Дек. 07:14 2018-12-19T11:08:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске 24 декабря отключат некоторые каналы в связи с проведением монтажных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Отключение пройдет с 01.00 до 03.00. Каналы, которые не будут показывать: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии при пожаре погибли трое взрослых и один ребенок, что же произошло (подробнее)

В Ижевске запускать фейерверки можно будет только на специальных площадках (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».