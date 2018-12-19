2018-12-19T11:08:26+03:00
Общество

В Ижевске временно отключат некоторые телепрограммы

Будут проводится монтажные работы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске 24 декабря отключат некоторые каналы в связи с проведением монтажных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Отключение пройдет с 01.00 до 03.00. Каналы, которые не будут показывать: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр.

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