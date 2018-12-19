19 Дек. 08:05 2018-12-19T11:32:33+03:00

С этим предложением выступило региональное отделение партии «Единая Россия»

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В Удмуртии предложили создать единый учебник по истории. С такой рекомендацией выступило региональное отделение партии «Единая Россия» на круглом столе, темой которого было противодействие фальсификации истории.

По словам первого заместителя руководителя регионального исполкома «Единой России», которые передает «Коммерсантъ-Удмуртия», проходит время, и одни и те же события передаются в каждом учебнике по-разному. Хотелось бы, чтобы через поколения история оставалась достоинством государства.

Также члены партии отметили, что обязательно нужно получить благоприятную оценку от профессиональных историков.

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