В Удмуртии предложили создать единый учебник по истории
В Удмуртии предложили создать единый учебник по истории. С такой рекомендацией выступило региональное отделение партии «Единая Россия» на круглом столе, темой которого было противодействие фальсификации истории.
По словам первого заместителя руководителя регионального исполкома «Единой России», которые передает «Коммерсантъ-Удмуртия», проходит время, и одни и те же события передаются в каждом учебнике по-разному. Хотелось бы, чтобы через поколения история оставалась достоинством государства.
Также члены партии отметили, что обязательно нужно получить благоприятную оценку от профессиональных историков.
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