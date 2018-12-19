19 Дек. 09:38 2018-12-19T12:52:01+03:00

Цифры предоставлены за неделю с 10 по 17 декабря

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В магазинах Удмуртии очередное повышение цен. Об этом сообщает Удмуртстат, специалисты управления провели мониторинг рынка.

В период с 10 по 17 декабря подорожание коснулось овощей: огурцы (11,7%), помидоры (7,7%) и морковь (7,4%). А также на картофель (5,9%), куриные яйца (4,3%), черный байховый чай (2,8%), яблоки (4,5%).

Цена снизилась на мороженую рыбу, шоколадные конфеты, мясные консервы и пшеничную муку.

Также цены повысились на непродовольственные товары.

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