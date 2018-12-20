2018-12-20T13:53:27+03:00
Происшествия

Группа людей в Удмуртии вырубила елей на 1,3 миллиона рублей

Площадь ущерба составила около 100 кубометров
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Группа людей в одном из районов Удмуртии вырубила елей на 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Сотрудники полиции выявили факт незаконной вырубки елей. В ходе расследования была задержана группа людей, которые вырубали ели несколько лет подряд. Один из задержанных был предпринимателем в сфере лесопереработки.

Общая площадь участка, на котором они срубили деревья, составляет около 100 кубометров. Возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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