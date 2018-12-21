Торжественное открытие самого длинного катка в Ижевске состоится 26 декабря

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-21T13:28:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Торжественное открытие самого длинного катка в парке имени Кирова состоится 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Парков Ижевска.

При этом, со своими коньками выйти на лед можно будет абсолютно бесплатно. Каток расположился в одной из половин центральной аллеи парка имени Кирова, протяженностью 330 метров и площадью 3500 квадратных метров.

Также он разделен на три зоны – детская, где смогут попробовать свои силы даже самые маленькие, общая – самая большая по площади зона, для всех уровней подготовки и зона для профессионалов (там можно будет исполнять трюки).

Режим работы катка с 10.00 до 22.00 без выходных. Со своими коньками бесплатно, прокат: взрослый - 150 рублей в час, детский (до 7 лет) - 100 рублей в час. Со 2-го часа скидка - 10%. Безлимит - 400 рублей, взрослый, 300 рублей детский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какой подарок выбрать друзьям, родственникам, коллегам? Предлагаем посмотреть 7 самых идеальных подарков на Новый Год(подробнее).

Театральные представления, фестивали, файер-шоу и бесплатные концерты, которые ждут ижевчан с 27 декабря по 7 января(подробнее).

Стало известно расписание открытия елок в районах Ижевска(подробнее).