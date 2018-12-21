2018-12-21T13:28:43+03:00
Дом. Семья

Торжественное открытие самого длинного катка в Ижевске состоится 26 декабря

Он расположится в парке имени Кирова
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Торжественное открытие самого длинного катка в парке имени Кирова состоится 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Парков Ижевска.

При этом, со своими коньками выйти на лед можно будет абсолютно бесплатно. Каток расположился в одной из половин центральной аллеи парка имени Кирова, протяженностью 330 метров и площадью 3500 квадратных метров.

Также он разделен на три зоны – детская, где смогут попробовать свои силы даже самые маленькие, общая – самая большая по площади зона, для всех уровней подготовки и зона для профессионалов (там можно будет исполнять трюки).

Режим работы катка с 10.00 до 22.00 без выходных. Со своими коньками бесплатно, прокат: взрослый - 150 рублей в час, детский (до 7 лет) - 100 рублей в час. Со 2-го часа скидка - 10%. Безлимит - 400 рублей, взрослый, 300 рублей детский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какой подарок выбрать друзьям, родственникам, коллегам? Предлагаем посмотреть 7 самых идеальных подарков на Новый Год(подробнее).

Театральные представления, фестивали, файер-шоу и бесплатные концерты, которые ждут ижевчан с 27 декабря по 7 января(подробнее).

Стало известно расписание открытия елок в районах Ижевска(подробнее).

Еще больше материалов по теме: «Новый год в Ижевске 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Общественную палату Удмуртии полностью сформировали
На ижевском ипподроме пройдут традиционные зимние трековые гонки
Большегрузы не смогут ездить по трассе Ижевск-Ува из-за угрозы обрушения моста
Сотрудники полиции отыскали пропавшего 11-летнего мальчика из Удмуртии
Сотрудники «Удмуртнефти» встретились со студентами Института нефти и газа УдГУ
За долги по коммунальным услугам три жителя Ижевска могут лишиться своего автомобиля
Иван Черезов оставил пост гендиректора фонда «Сообщество» в Удмуртии
Разыскивается 14-летняя девочка, которая пропала в Удмуртии
Жидкость для розжига убила троих: что случилось в одном из районов Удмуртии
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
ЧП в одном из ижевских троллейбусов: как получилось, что воспитатель забыл ребенка в транспорте
Анастасия Кайшева, биатлонистка из Удмуртии, одержала первую крупную победу международного уровня
Городская дума Ижевска приняла профицитный бюджет
ИПОПАТ провел второй розыгрыш среди пассажиров автобусов Ижевска
Мошеннику из Удмуртии вынесли приговор за махинации с теплицами
В новогодние праздники цена проезда на автобусах Ижевска будет ниже
В Ижевске вынесли приговор наркоторговцем, которые работали на биткойны
Ижевский автомат «Калашникова» возглавил список топ-5 видов оружия, с которыми не захотят столкнуться на войне
Жительница Набережных Челнов отсудила миллион рублей за смерть сына в колонии Удмуртии
Какая погода будет в Ижевске с 31 декабря на 1 января 2019 года
В Ижевске установят 15 камер у здания министерства транспорта Удмуртии
Два замглавы администрации Ижевска избавились от статуса и.о.
Спрос на М2М-решения Tele2 в Удмуртии вырос на треть
На Центральной площади Ижевска уже виднеются очертания будущего Ледового городка
В Удмуртии прошел «РобоФест»
За 2018 год на территории Ижевска изъяли более 34 килограммов наркотиков
Женщину-адвоката из Удмуртии, у которой уже забирали права, снова поймали пьяной за рулем
Двум женщинам, которые организовали финансовую пирамиду в Ижевске, вынесли приговор