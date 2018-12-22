2018-12-22T08:19:41+03:00
Общество

Пенсионерка из Удмуртии «заминировала» пассажирский поезд

Ущерб составил 25 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Пенсионерка из Удмуртии сообщила о ложном минировании пассажирского поезда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- 16 апреля женщина позвонила диспетчеру пассажирской компании и сказала, что поезд «Ижевск-Воткинск» заминирован. Далее она пришла на ту станцию, зашла в вагон и объявила о минировании помощнику проводника и пассажирам, - сообщает ведомство.

На проверку ложного сообщения о взрывных устройствах были вызваны спецслужбы, ущерб составил 25 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд, для решения вопроса о размещении пенсионерки в больнице.

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