Факт выплаты заплаты ниже МРОТ выявлен в Ижевске
Факт выплаты зарплаты ниже МРОТ выявлен в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Сотрудникам одной из организаций зарплата за май и июнь 2018 года была выплачена в размере ниже установленного минимального размера оплаты труда, - сообщает ведомство.
Также прокурорской проверкой были выявлены и другие нарушения, например выплаты «серой» зарплаты и «неформальной» занятости работников.
В результате проверки руководителю организации вынесено представление об устранении нарушений закона. В отношении директора и юрлица возбуждены дела об административным правонарушениях. Также виновные оплатят штраф.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Минздрав Удмуртии дал несколько рекомендаций для здоровья сердца в новогодние праздники(подробнее).
Не знаете чем заняться в выходные? В Ижевске пройдет соревнование "Взятие снежной крепости" подробнее.
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»