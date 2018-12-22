Факт выплаты заплаты ниже МРОТ выявлен в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-22T11:18:58+03:00

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Факт выплаты зарплаты ниже МРОТ выявлен в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Сотрудникам одной из организаций зарплата за май и июнь 2018 года была выплачена в размере ниже установленного минимального размера оплаты труда, - сообщает ведомство.

Также прокурорской проверкой были выявлены и другие нарушения, например выплаты «серой» зарплаты и «неформальной» занятости работников.

В результате проверки руководителю организации вынесено представление об устранении нарушений закона. В отношении директора и юрлица возбуждены дела об административным правонарушениях. Также виновные оплатят штраф.

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