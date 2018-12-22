Жители Удмуртии могут выбрать оформление уличных ларьков

СЕГОДНЯ 12:21 2018-12-22T12:21:35+03:00

Это проводится в рамках соцопроса «Востребованность киосков и павильонов»

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Жители Удмуртии могут сами выбрать оформление и концепцию уличных ларьков. Об этом сообщают на официальной странице «Парки Ижевска» во ВКонтакте.

Центр развития городской среды предлагает пройти опрос, на основании которого архитекторы разработают внешний облик уличных киосков и павильонов. Также данные повлияют на места размещения объектов.

Опрос можно пройти на сайте. Результаты исследования анонимны и будут использованы для благоустройства городской среды. К опросу приглашаются жители Удмуртии от 14 лет.

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