Жители Удмуртии могут выбрать оформление уличных ларьков
Жители Удмуртии могут сами выбрать оформление и концепцию уличных ларьков. Об этом сообщают на официальной странице «Парки Ижевска» во ВКонтакте.
Центр развития городской среды предлагает пройти опрос, на основании которого архитекторы разработают внешний облик уличных киосков и павильонов. Также данные повлияют на места размещения объектов.
Опрос можно пройти на сайте. Результаты исследования анонимны и будут использованы для благоустройства городской среды. К опросу приглашаются жители Удмуртии от 14 лет.
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