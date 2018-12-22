2018-12-22T13:11:03+03:00
Общество

В школах Ижевска откроются мемориальные доски, посвященные героям Отечества

Открытие состоится 15 февраля 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В школах Ижевска откроются мемориальные доски, посвященные героям Отечества. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Этот проект планируют реализовать к 30-летию со Дня вывода войск из Афганистана, его представили представители ветеранских общественных организаций.

Открытие мемориальных досок состоится 15 февраля 2019 года одновременно во всех школах Ижевска. Они будут посвящены военнослужащим, героям Удмуртии и России.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев также поддержал проект, отметив, что воспитывать дух патриотизма в молодом поколении необходимо.

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