2018-12-23T14:06:24+03:00
Общество

Три новых дорожных знака установят на 4-й Подлесной в Ижевске

Это делают для безопасности движения
Валерия ШАНЬГИНА
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Знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Субботние, воскресные и праздничные» появятся в Ижевске напротив дома № 12 по улице 4-я Подлесная.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Ижевска.

Отметим, знаки устанавливаются в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения.

Напомним, ранее сообщалось также об установке знаков «Остановка запрещена», «Время действия», «Работает эвакуатор» на участке улицы Свободы, знака «Пешеходный переход» и разметки на улице Сабурова напротив дома №17. На улице Барышникова, на проезде к зданию № 53, установят дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор». (подробнее)

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