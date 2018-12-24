2018-12-24T07:51:38+03:00
Общество

В Ижевске временно закрыто движение трамваев

Изменения коснулись 5 и 8 маршрутов
Елена Перевощикова
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Фото: архивФото: архив
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Сегодня, 24 декабря, в Ижевске временно закрыто движение трамваев 5 и 8 маршрутов по ул.Халтурина и пер.Грибоедова (район Восточного поселка). Об этом сообщает пресс-служба “ИжГЭТ”. Известно, что закрытие движения трамваев связано с восстановительными работами на тяговой подстанции.

На данный момент организовано движение:

-5 маршрут: улица Огнеупорная - Центр - маг."Океан" - ул.Кирова - ул.Тимирязева - Буммаш;

-8 маршрут закрыт.

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