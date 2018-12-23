Движение трамваев №10 и №12 в Ижевске восстановлено

СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-23T16:53:49+03:00

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Движение трамваев по маршрутам №10 и №12 восстановлено. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, они снова ходят по улицам Ленина и 40 лет Победы до улицы Ворошилова.

Ранее сообщалось об изменении движения из-за аварийного отключения электроэнергии. (подробнее)

Движение по маршруту №5 через Восточный поселок все еще не восстановлено.

Движение маршрута №5 (через одного):

- улица Огнеупорная - Центр - улица Промышленная;

- Буммаш - ул.Кирова - Центр - ул.Ленина - улица Промышленная (по 2 маршруту).

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