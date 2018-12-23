Движение трамваев №10 и №12 в Ижевске восстановлено
Движение трамваев по маршрутам №10 и №12 восстановлено. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, они снова ходят по улицам Ленина и 40 лет Победы до улицы Ворошилова.
Ранее сообщалось об изменении движения из-за аварийного отключения электроэнергии. (подробнее)
Движение по маршруту №5 через Восточный поселок все еще не восстановлено.
Движение маршрута №5 (через одного):
- улица Огнеупорная - Центр - улица Промышленная;
- Буммаш - ул.Кирова - Центр - ул.Ленина - улица Промышленная (по 2 маршруту).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
«Бурановские бабушки» из Удмуртии выпустили новый альбом «Внучка» (подробнее)
Фигуристка Алина Загитова из Ижевска не смогла попасть в тройку лидеров на Чемпионате России (подробнее)
Жителям Удмуртии предлагают выбрать оформление уличных ларьков и павильонов (подробнее)
Свыше двух тысяч пьяных водителей было задержано в Ижевске с начала года (подробнее)
Еще больше материалов по теме: «Транспорт Ижевска»