В 2019 году в Удмуртии стоимость проезда по мосту через реку Кама и Буй снова повысится

СЕГОДНЯ 09:49 2018-12-24T09:53:17+03:00

Тарифы поднимут для всех видов транспорта

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в Удмуртии стоимость проезда по мосту через реку Кама и Буй повысится. Постановление о повышении тарифов выложили на сайте главы и правительство республики.

Итак, стоимость проезда через реку Кама:

Тарифная группа 1 – было 250 рублей, станет 356 рублей.

Тарифная группа 2 – было 600 рублей, станет 712 рублей.

Тарифная группа 3 – было 1000 рублей, станет 1246 рублей.

Тарифная группа 4 – было 1300 рублей, станет 1602 рубля.

Стоимость проезда через реку Буй:

Тарифная группа 1 – было 180 рублей, станет 196 рублей.

Тарифная группа 2 – было 350 рублей, станет 374 рубля.

Тарифная группа 3 – было 600 рублей, станет 641 рублей.

Тарифная группа 4 – было 800 рублей, станет 819 рублей.

В итоге, стоимость проезда за оба моста:

Тарифная группа 1 – было 430 рублей, станет 534 рубля.

Тарифная группа 2 – было 950 рублей, станет 1068 рублей.

Тарифная группа 3 – было 1600 рублей, станет 1868 рублей.

Тарифная группа 4 – было 2100 рублей, станет 2402 рубля.

Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2019 года.

СПРАВКА «КП»

К тарифной группе 1 относятся: Легковые транспортные средства: автомобили (в том числе с прицепом высотой до 2 м включительно), многоцелевые транспортные средства, мотоциклы (габаритная высота с учетом перевозимого груза, но без учета аксессуаров и багажа, закрепленного на крыше).

К тарифной группе 2 относятся: Среднегабаритные транспортные средства: автомобили (в том числе с прицепом выше 2 м), фургоны на легковых шасси, пикапы и минифургоны (габаритная высота с учетом перевозимого груза, но без учета аксессуаров и багажа, закрепленного на крыше транспортных средств).

К тарифной группе 3 относятся: Автомобили для перевозки тяжелых грузов и автобусы: грузовые автомобили, автобусы и туристические, междугородные автобусы (габаритная высота с учетом перевозимого груза).

К тарифной группе 4 относятся: Автомобили для перевозки тяжелых грузов и автобусы: грузовые автомобили, автобусы, туристические, междугородные автобусы и транспортные средства 2 тарифной группы с прицепом выше 2,6 м.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

По какой причине олимпийские чемпионы не соглашаются ехать на "Ижевскую винтовку"(продолжение).

Какая погода ждет ижевчан в последнюю неделю уходящего года?(продолжение).