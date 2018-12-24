Какая погода ожидает жителей Удмуртии в последнюю неделю уходящего года?
Жителей Удмуртии в последнюю неделю уходящего года ожидает снежная погода. По данным сервиса Яндекс Погода, в понедельник, 24 декабря, будет слабая метель, на дорогах снежные заносы, температура воздуха днем -8…-10 градусов, ночью -13…-15 градусов.
25 декабря, во вторник, также ожидается небольшой снег днем −10 градусов, ночью −13…−12 градусов.
26 декабря, в среду небольшой снег, днем −13…−12 градусов, ночью −12 градусов.
27 декабря, в четверг немного потеплеет, небольшой снег днем −9 градусов, ночью −9 градусов.
28 декабря, в пятницу, снег днем температура −10…−9 градусов, ночью −13…−12 градусов.
В выходные 29 и 30 декабря также ожидается снег, средняя температура будет −16…−15 градусов.
Смотрите также прогноз погоды с 31 декабря на 1 января(продолжение).
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