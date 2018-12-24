2018-12-24T09:00:56+03:00
Общество

Какая погода ожидает жителей Удмуртии в последнюю неделю уходящего года?

Выпадет долгожданный снег
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Жителей Удмуртии в последнюю неделю уходящего года ожидает снежная погода. По данным сервиса Яндекс Погода, в понедельник, 24 декабря, будет слабая метель, на дорогах снежные заносы, температура воздуха днем -8…-10 градусов, ночью -13…-15 градусов.

25 декабря, во вторник, также ожидается небольшой снег днем −10 градусов, ночью −13…−12 градусов.

26 декабря, в среду небольшой снег, днем −13…−12 градусов, ночью −12 градусов.

27 декабря, в четверг немного потеплеет, небольшой снег днем −9 градусов, ночью −9 градусов.

28 декабря, в пятницу, снег днем температура −10…−9 градусов, ночью −13…−12 градусов.

В выходные 29 и 30 декабря также ожидается снег, средняя температура будет −16…−15 градусов.

Смотрите также прогноз погоды с 31 декабря на 1 января(продолжение).

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