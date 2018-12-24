Что сейчас происходит со зданием бывшего киноцентра «Дружба»?

СЕГОДНЯ 13:26 2018-12-24T13:26:37+03:00

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5 июля 2018 года закрылся киноцентр «Дружба», который проработал 60 лет. На вопрос, что сейчас будет со зданием и будет ли оно внесено в памятники культурного наследия ответил собственник помещений Константин Котов.

- Здание законсервировано, есть отопление, но работы не ведутся. Ждут заключение экспертизы по плану реконструкции здания, учтены все пожелания архитекторов. Затем будут получать разрешение на работы от госстройнадзора. Планируется, что к концу января все документы для работ будут получены, - пояснил Константин Котов.

Планируется, что в здание откроется офисный центр. О работе по включению объекта в памятники культурного наследия у Константина Котова нет информации.

Напомним, что в Ижевске помещения в бывшем кинотеатре «Дружба» начали сдавать в аренду(подробнее).

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