2018-12-24T11:17:23+03:00
Происшествия

В Ижевске из-за задымления в детском саду №71 на Песочной эвакуировали 216 человек

На данный момент устраняются неисправности
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: официальный сайт администрации ИжевскаФото: официальный сайт администрации Ижевска
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В детском саду №71 на улице Песочная 4 в Ижевске произошло задымление элеткрощитовой. Из сада было эвакуировано 181 воспитанник и 35 сотрудников.

Глава города Олег Бекмеметьев, сообщил, что ситуация находится под контролем. Всех детей эвакуировали во второе здание сада по улице 30 лет победы 17, никто не пострадал.

Всех детей накормили, родителей обзвонили, 50 человек решили оставить малышей в саду.

Во вторник, 25 декабря детский сад будет работать в штатном режиме.

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