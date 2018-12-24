График выдачи пенсии в января 2019 года в Удмуртии изменится
Доставка пенсий, пособий и других социальных выплат через отделения почтовой связи Удмуртии будет проходить в соответствие с утвержденными графиками с 3 января 2019 года. Об этом сообщает отделение пенсионного фонда России по республике.
В городских почтамтах доставка пенсий:
За 6 января 2019 года будет выплачиваться 5 января 2019 года.
За 7 января 2019 года будет выплачиваться 8 января 2019 года.
В районных Почтамтах доставка пенсий:
За 7 января 2019 года будет выплачиваться 8 января 2019 года.
С 9 января 2019 года выплата пенсий будет производиться в соответствии с графиками.
Режим работы почтовых отделений в праздничные дни: 29 декабря по обычному графику, но сокращением рабочего дня на один час.
30 декабря – по установленному графику, 31 декабря – по графику субботы.
1, 2 и 7 января 2019 года – почтовые отделения не будут работать.
3, 4 , 5, 6 и 8 января 2019 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
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