График выдачи пенсии в января 2019 года в Удмуртии изменится

СЕГОДНЯ 14:05 2018-12-24T14:05:51+03:00

А также режим работы почтовых отделений

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Доставка пенсий, пособий и других социальных выплат через отделения почтовой связи Удмуртии будет проходить в соответствие с утвержденными графиками с 3 января 2019 года. Об этом сообщает отделение пенсионного фонда России по республике.

В городских почтамтах доставка пенсий:

За 6 января 2019 года будет выплачиваться 5 января 2019 года.

За 7 января 2019 года будет выплачиваться 8 января 2019 года.

В районных Почтамтах доставка пенсий:

За 7 января 2019 года будет выплачиваться 8 января 2019 года.

С 9 января 2019 года выплата пенсий будет производиться в соответствии с графиками.

Режим работы почтовых отделений в праздничные дни: 29 декабря по обычному графику, но сокращением рабочего дня на один час.

30 декабря – по установленному графику, 31 декабря – по графику субботы.

1, 2 и 7 января 2019 года – почтовые отделения не будут работать.

3, 4 , 5, 6 и 8 января 2019 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

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