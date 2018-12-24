2018-12-24T13:39:24+03:00
Происшествия

В Удмуртии разыскивается водитель, который сбил 12-летнюю девочку и скрылся

Девочка переходила дорогу на красный свет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Удмуртии разыскивается водитель, который сбил 12-летнюю девочку и скрылся. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- В Воткинске по улице 1-е Мая, 22 декабря, в субботу, неустановленный автомобиль сбил 12-летнюю девочку, - сообщает ведомство.

По предварительным данным, девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Пешеход получила травмы.

Водитель скрылся с места ДТП, на данный момент ведутся работы по поиску автомобиля и установления личности водителя.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается ко всем очевидцам данного происшествия! Если Вы обладаете какой-либо информацией по данному факту ДТП, являетесь очевидцем произошедшего, просим Вас сообщить в дежурную часть ГИБДД МВД по Удмуртской Республике по телефонам 415-700 и 415-701, или по телефону 02.

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