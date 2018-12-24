СЕГОДНЯ 17:15 2018-12-24T17:28:10+03:00

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В понедельник, 24 декабря, пробки в Ижевске достигли 10 баллов, судя по данным сервиса Яндекс Пробки.

В частности, ситуация осложняется из-за ДТП по улице Пушкинская около перекрестка с Раздельным переулком, на перекрестке улицы Пушкинская- переулок Широкий, на перекрестке улиц К.Маркса-Бородина, Коммунаров-Красногеройская, К.Либкнехта-Вадима Сивкова.

Кроме того, пробки на перекрестке Коммунаров-Лихвинцева, Удмуртская-10 лет октября, Удмуртская-Кирова, Холмогорова-50 лет ВЛКСМ, Ленина-Удмуртская, Пушкинская-Ленина, Магистральная- Гагарина.

Напомним, сотрудники ГИБДД предупреждали о том, что ближайшие дни сохранится ухудшение погодных условий(подробнее).

А также мы подготовили прогноз погоды на всю неделю(подробнее).